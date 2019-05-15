Д. Луис: сердце Абрамовича здесь, он по-прежнему страстно увлечён «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис рассказал, что владелец клуба Роман Абрамович по-прежнему любит команду и участвует во всех её процессах.

Напомним, ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, из-за чего было решено приостановить проект нового стадиона «Челси». Также недавно стало известно, что владелец лондонцев впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе команды «Стэмфорд Бридж» до начала нынешнего сезона. В связи с отсутствием Абрамовича делами клуба занимается директор Марина Грановская.

«У меня была возможность поговорить с ним на прошлой неделе, чтобы обсудить моё будущее. Он любит клуб и всё, что внутри него. Абрамович хочет выиграть всё и хочет сделать больше. Был трудный период, он был в отъезде, но его сердце здесь. Он по-прежнему страстно увлечён клубом. Абрамович думает о победе, он не хочет проигрывать», — цитирует Луиса Independent.