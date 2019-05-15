Болгарский клуб перед финалом Кубка пригласил в команду девушек-психологов

«Локомотив» из Пловдива в преддверии финала Кубка Болгарии против «Ботева» решил пригласить в команду психологов для работы с футболистами. Об этом сообщил в социальной сети «Твиттер» болгарский журналист Шуманов.

Отметим, что ранее «Локомотив» уже четыре раза доходил до финала национального Кубка, но каждый раз терпел неудачу.

Финальный матч за Кубок Болгарии состоится сегодня, 15 мая, в Софии на стадионе «Васил Левски». Начало встречи — в 19:00 мск.

«Локомотив» не сумел пробиться в первую шестёрку чемпионата Болгарии и финишировал на восьмой строчке. В борьбе за Лигу Европы команда Бруно Акраповича играла с «Дунав Рус», «Септември» и «Славией» и заняла в группе второе место. Но в плей-офф «Локомотив» в четвертьфинале уступили «Этыру», потеряв шанс пробиться в еврокубки через чемпионат.