«Бавария» представила домашнюю форму на новый сезон. На ней узор «Альянц-Арены»
Мюнхенская «Бавария» в своём официальном «твиттере» опубликовала фотографию нового домашнего игрового комплекта формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в традиционном для мюнхенцев красном цвете. При этом главной особенностью формы является узор на футболке, напоминающий фасад домашнего стадиона клуба – «Альянц-Арены». Техническим спонсором «Баварии» является немецкая фирма adidas.
«Бавария» представила домашнюю форму на новый сезон. На ней узор «Альянц-Арены»
Фото: Официальный «твиттер» ФК «Бавария»
«Бавария» за тур до конца сезона занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 75 очков и на два очка опережая главного конкурента в борьбе за титул в лице дортмундской «Боруссии». В последнем, 34-м, туре мюнхенцы примут «Айнтрахт», а «шмели» на выезде сыграют с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
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