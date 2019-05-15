«Бавария» представила домашнюю форму на новый сезон. На ней узор «Альянц-Арены»

Мюнхенская «Бавария» в своём официальном «твиттере» опубликовала фотографию нового домашнего игрового комплекта формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.



Экипировка выполнена в традиционном для мюнхенцев красном цвете. При этом главной особенностью формы является узор на футболке, напоминающий фасад домашнего стадиона клуба – «Альянц-Арены». Техническим спонсором «Баварии» является немецкая фирма adidas.

«Бавария» представила домашнюю форму на новый сезон. На ней узор «Альянц-Арены» Фото : Официальный «твиттер» ФК «Бавария»

«Бавария» за тур до конца сезона занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 75 очков и на два очка опережая главного конкурента в борьбе за титул в лице дортмундской «Боруссии». В последнем, 34-м, туре мюнхенцы примут «Айнтрахт», а «шмели» на выезде сыграют с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.