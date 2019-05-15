Аллегри рассказал, чем Роналду отличается от других футболистов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, чем нападающий туринского клуба Криштиану Роналду отличается от других игроков.
«С точки зрения менталитета он сильнее, чем кто-либо другой. Каждый день он находит личные цели для новых достижений. Игроку, который выиграл всё что только можно в возрасте 34 лет, трудно чувствовать голод, но он беспощаден в этом смысле. У него невероятная решимость. Мы все должны учиться у Роналду, и я тоже учусь, потому что не каждый может работать с лучшим игроком в мире», — цитирует Аллегри AS.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала». Сумма трансфера превысила € 100 млн. В нынешнем сезоне туринская команда досрочно завоевала титул чемпиона Италии, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила «Аяксу».
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