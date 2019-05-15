Д. Комбаров: репутация Глушакова не влияет на нашу дружбу, я знаю больше прессы

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал об отношениях с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым, который в последнее время стал частым фигурантом различных скандалов.



«Я много чего говорил и советовал Глушакову. Иногда некоторые вещи выходят из-под контроля, получая большой резонанс. Пресса всё подхватила и раскрутила, он ничего поделать уже не мог. Мы каждый день с ним вместе, постоянно помогаем друг другу: советом, делом.



У Дениса сейчас не самая хорошая репутация? Но он же от этого не перестаёт быть моим другом. Я просто знаю всю историю изнутри, чуть больше прессы или ещё кого-то. Поэтому на дружбу всё это не влияет. Какие-то моменты его репутации, возможно, касались и меня, но как без этого – мы всю жизнь дружим», — сказал Комбаров в ролике на канале Commandos в YouTube.

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