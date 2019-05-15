Д. Комбаров: люди всегда хотели хайповать на «Спартаке», но сейчас есть соцсети

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мыслями о постоянной шумихе вокруг клуба.



«Всегда было так, что люди хотели хайповать на теме «Спартака». Но сейчас такое быстрое развитие социальных сетей, что каждый может напрямую практически обратиться к своему герою или антигерою. А больше всех про «Спартак» писали всегда», — сказал Комбаров в ролике на канале Commandos в YouTube.



«Спартак» после 28 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков и на четыре очка отставая от зоны Лиги чемпионов, в которой находятся «Зенит» (61), «Локомотив» (52) и «Краснодар» (50). В двух оставшихся турах красно-белые на выезде сыграют с «Крыльями Советов» (18 мая) и «Оренбургом» (26 мая).

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