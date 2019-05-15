«ПСЖ» попытается перехватить Гризманна у «Барселоны»

Будущее нападающего Антуана Гризманна, 14 мая объявившего об уходе из «Атлетико», остаётся неопределённым.



Как сообщалось ранее, главным претендентом на французского футболиста является «Барселона», готовая выплатить за него сумму отступных, которая составляет € 120 млн.



Однако, по информации Le Parisien, Гризманн также может оказаться на родине. Интерес к форварду проявляет «Пари Сен-Жермен». Парижане намерены предпринять попытку перехватить игрока у каталонцев.



Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Антуан выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 9 результативными передачами.

Фанаты «Атлетико» отреагировали на заявление Гризманна об уходе