«Ростов» сыграет в жёлтой форме, «Локомотив» — в красной

Стала известна форма, в которой сегодня, 15 мая, «Ростов» и «Локомотив» сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка России. Игроки ростовского клуба сыграют в жёлтой форме, а гости — в красной. Об этом сообщил официальный «твиттер» «Ростова».

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре, которая состоялась 3 апреля в Москве, команды не выявили победителя, сыграв со счётом 2:2.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Владимир Москалёв. Отвечать за систему видеоповторов (VAR) будет Михаил Вилков, ему поможет Василий Казарцев. Инспектор матча — Александр Гвардис.