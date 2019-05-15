Моуринью: не хочу говорить о «Манчестер Юнайтед», время всё объясняет

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался обсуждать ситуацию в стане «красных дьяволов», а также поделился мыслями об их успехе в противостоянии с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я не хочу объяснять вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Мне кажется, что я знаю, почему это произошло, но я не буду высказывать своё мнение.
«Манчестер Юнайтед»? Я не хочу говорить о них. Мне кажется, у меня нет никакой нужды в этом, потому что время всё расставляет по местам и объясняет. Что касается их победы в Париже, она была немного из ряда вон выходящей, даже несмотря на то, что ранее мы победили «Ювентус» в Турине», — цитирует Моуринью Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
Моуринью покинул «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года, после чего команду возглавил экс-футболист клуба Уле-Гуннар Сульшер. Под руководством норвежца «красные дьяволы» добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов, однако финишировали на шестом месте в Премьер-лиге.
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