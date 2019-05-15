Де Росси может перейти в «Зенит»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в России.
Как сообщает Calciomercatonews, следующей командой 35-летнего футболиста может стать «Зенит». Поспособствовать переходу может хавбек сине-бело-голубых Клаудио Маркизио, у которого давние дружеские отношения с легендой «Ромы».
Также, по словам издания, Де Росси может оказаться в аргентинской команде «Бока Хуниорс» или в одном из клубов MLS.
Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.
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