Де Росси может перейти в «Зенит»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в России.



Как сообщает Calciomercatonews, следующей командой 35-летнего футболиста может стать «Зенит». Поспособствовать переходу может хавбек сине-бело-голубых Клаудио Маркизио, у которого давние дружеские отношения с легендой «Ромы».



Также, по словам издания, Де Росси может оказаться в аргентинской команде «Бока Хуниорс» или в одном из клубов MLS.



Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.

Де Росси может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Сити»