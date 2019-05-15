Шомуродов: «Ростов Арена» вновь будет почти заполнена, это мотивирует

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, насколько хорошо его команда изучила «Локомотив», с которым ростовчане 15 мая сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка России.

«Локомотив» нам хорошо знаком. Это очень сильная команда, игра будет непростой. Но у нас есть шансы выйти в финал и попасть в еврокубки. Очень надеемся на победу, тем более «Ростов Арена» вновь будет почти заполнена. Это мотивирует.

Любому футболисту хочется чаще выходить на поле. Приятно, что мне доверяет тренерский штаб. При своих болельщиках всегда приятно забивать.

Что выберу: забить 2 гола в таких матчах либо 5 аутсайдерам в гостях? Конечно, когда забиваешь больше – это лучше. Это означает, что, скорее всего, команда наберёт больше очков. И не так важно, какая команда играет против нас. Я не разделяю клубы на слабые и сильные", — цитирует форварда пресс-служба клуба.