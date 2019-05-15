«Анжи» не прошёл процедуру лицензирования на сезон-2019/20

Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов сообщил, что махачкалинский клуб не прошёл процедуру лицензирования на следующий сезон.
«Заявку на лицензирование рассматривали вчера, мы заведомо понимали, что с первого раза процедуру мы не пройдём. У нас есть срок для апелляции до конца мая. Это то время, за которое мы должны разобраться с футбольными задолженностями: выплатить зарплаты футболистам и тренерам. И сформировать бюджет для выступления в ФНЛ. Мы должны найти спонсоров и определиться с суммами. Если клуб это сделать не сможет, есть ещё один шанс сохранить профессиональный статус. Для этого надо нам пройти лицензирование и заявиться в ПФЛ. Это можно будет сделать до конца июня. Опять же, мы должны найти деньги для выплаты долгов и понять бюджет для выступления ПФЛ. Понятно, что для выступления ПФЛ бюджет будет меньше. Это тот шанс, который есть у клуба, чтобы сохранить профессиональный статус и бренд «Анжи», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 мая 2019
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