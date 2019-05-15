«Барселона» и «Бавария» поборются с «Манчестер Сити» за Родри
Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Эрнандес, также известный как Родри, привлёк внимание сразу нескольких европейских топ-клубов.
Как сообщает AS со ссылкой на El Larguero, вслед за «Манчестер Сити» 22-летним футболистом заинтересовались «Барселона» и «Бавария». Сине-гранатовые видят в Родри долгосрочную замену Серхио Бускетсу, а мюнхенцы намерены серьёзно укрепить состав в преддверии следующего сезона.
Родри перешёл в «Атлетико» прошлым летом из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу, а также получил 5 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Атлетико» хочет увеличить отступные за Родри, который интересен «Ман Сити»
- 16 мая 2019
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