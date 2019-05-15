РФС назначил судей матчи 29-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.



18 мая (суббота)



«Уфа» — «Оренбург»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Березнёв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).



ЦСКА — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).



«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).



19 мая (воскресенье)



«Урал» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).



«Енисей» — «Динамо»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).



«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).



«Ростов» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Николай Ерёмин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).



20 мая (понедельник)



«Рубин» — «Анжи»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).