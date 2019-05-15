РФС назначил судей матчи 29-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
18 мая (суббота)
«Уфа» — «Оренбург»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Березнёв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
ЦСКА — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
19 мая (воскресенье)
«Урал» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Енисей» — «Динамо»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
«Ростов» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Николай Ерёмин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
20 мая (понедельник)
«Рубин» — «Анжи»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
- 16 мая 2019
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57