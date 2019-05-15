«Атлетико» нацелился на полузащитника «Реала»

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает AS со ссылкой на SER.
По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован другой мадридский клуб – «Атлетико», рассматривающий его в качестве замены Родриго Эрнандесу, на которого претендуют сразу несколько европейских грандов. «Матрасники» уже договорились о встрече с агентами хавбека.
Льоренте является воспитанником «Реала», в основной команде которого дебютировал в 2015 году. В нынешнем сезоне Маркос принял участие в 6 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями. «Сливочные» за тур до конца сезона занимают третье место в турнирной таблице первенства с 68 очками в активе. «Атлетико» (75) – второй.
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