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Стогниенко и Дементьев прокомментируют финалы ЛЧ и ЛЕ на фестивале в Москве

Стогниенко и Дементьев прокомментируют финалы ЛЧ и ЛЕ на фестивале в Москве
Футбол / Лига чемпионов 0

Футбольные комментаторы Владимир Стогниенко и Кирилл Дементьев прокомментируют финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов в рамках «Фестиваля финалов», который пройдёт 29 мая и 1 июня в Москве на площадке Music Media Dome.

На финале ЛЕ «Арсенал» — «Челси» будет работать Владимир Стогниенко, финал ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» прокомментирует Кирилл Дементьев. Игры начнутся в 22:00 мск 29 мая и 1 июня соответственно. В рамках развлекательной программы будут организованы турниры по кикеру от «Чемпионата», игровая площадка от Okko Спорт, зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, которые создадут обновлённые стрижки для гостей прямо на мероприятиях, а также зоны от FreshFlow и lounge.

Всех гостей будут угощать благородным пенным напитком, который входит в стоимость билета. Для читателей «Чемпионата» действуют особые условия, которые можно активировать, перейдя по специальным ссылкам:

Билет на трансляцию финала Лиги Европы

Билет на трансляцию финала Лиги чемпионов

Билеты сразу на две трансляции (ЛЕ+ЛЧ).

Стогниенко и Дементьев прокомментируют финалы ЛЧ и ЛЕ на фестивале в Москве
Стогниенко и Дементьев прокомментируют финалы ЛЧ и ЛЕ на фестивале в Москве
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