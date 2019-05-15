Ван Боммель может стать новым наставником «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона. Как сообщает Bild, его может сменить Марк ван Боммель, ныне работающий с ПСВ. 42-летний голландец выступал за «Баварию» с 2006 по 2011 год, с которой дважды становился чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.



Летом 2018 года ван Боммель стал новым главным тренером ПСВ, который в настоящее время занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая за тур до конца от «Аякса» на три очка. «Бавария» за тур до завершения Бундеслиги лидирует в турнирной таблице с отрывом от дортмундской «Боруссии» на два балла.



Ранее в СМИ также сообщалось, что ван Боммель был включён руководством «Милана» в список специалистов, способных заменить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера команды по окончании сезона

«Милан» рассматривает вариант с приглашением ван Боммела на замену Гаттузо