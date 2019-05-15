«Челси» склоняется к увольнению Сарри, несмотря на возможную победу в ЛЕ

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, вероятно, будет отправлен в отставку по окончании нынешнего сезона.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство синих и в частности владелец клуба Роман Абрамович хотят уволить итальянского специалиста из-за его напряжённых отношений с болельщиками. Фанаты лондонцев не в восторге от игрового стиля Сарри, и «Челси» готов к расставанию с ним, несмотря на выход в Лигу чемпионов и финал Кубка лиги, а также возможную победу в Лиге Европы.



Сарри пришёл в «Челси» летом прошлого года после трёх лет во главе «Наполи». 29 мая синие примут участие в финальном матче Лиги Европы, где их соперником станет другая лондонская команда – «Арсенал».

Сарри: если выиграем Лигу Европы, можно будет считать, что сезон вышел хорошим