Цорн — игрокам «Спартака»: летом мы вместе начнём путь к новым вершинам
Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн обратился к футболистам на представлении команде, которое состоялось сегодня, 15 мая.
«Мне бы хотелось, чтобы вы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, — попасть в еврокубки. А летом мы вместе начнём путь к новым вершинам», — цитирует Цорна официальный сайт столичной команды.
Также высказался заместитель председателя совета директоров Сергей Михайлов.
«Я вхожу в совет директоров с 2004 года. Но прежде чаще имел дело с цифрами на бумаге. А теперь буду заниматься делами клуба более плотно», — сказал Михайлов.
По итогам 28 туров «Спартак», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» представил команде Михайлова и Цорна
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