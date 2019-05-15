Цорн — игрокам «Спартака»: летом мы вместе начнём путь к новым вершинам

Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн обратился к футболистам на представлении команде, которое состоялось сегодня, 15 мая.

«Мне бы хотелось, чтобы вы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, — попасть в еврокубки. А летом мы вместе начнём путь к новым вершинам», — цитирует Цорна официальный сайт столичной команды.

Также высказался заместитель председателя совета директоров Сергей Михайлов.

«Я вхожу в совет директоров с 2004 года. Но прежде чаще имел дело с цифрами на бумаге. А теперь буду заниматься делами клуба более плотно», — сказал Михайлов.

По итогам 28 туров «Спартак», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.