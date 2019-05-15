Ривалдо: «Реал» и Азар нуждаются друг в друге

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о возможном переходе вингера «Челси» Эдена Азара в «Реал».
«Это именно то, что нужно обеим сторонам. „Реалу“ после неудачного сезона нужно укреплять состав лучшими игроками, чтобы быть конкурентоспособным в следующем году. Но этот переход также выгоден и Азару, потому что он ищет новый вызов после выступлений за „Челси“. И „Реал“ ему полностью подходит для этого.
Благодаря своему опыту и времени, которое он провёл в Премьер-лиге, он очень быстро адаптируется к испанскому футболу. Ему просто нужно делать то, что он умеет, и показать, на что он способен», — приводит слова Ривалдо El Mundo Deportivo.
Азар выступает за «Челси» с 2012 года. Всего за синих он сыграл 351 матч и забил 108 мячей.
- 16 мая 2019
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