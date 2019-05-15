Маркизио: хотел бы увидеть в Серии А де Брёйне или Азара

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением об игроках, которые способны укрепить полузащиту «Ювентуса».

«Это сложно… Давайте посмотрим: де Йонг меня очень впечатлил, но он выбрал другой клуб. Мне бы очень хотелось увидеть де Брёйна или Азара в Италии, но эти трансферы кажутся трудновыполнимыми. Поэтому я выберу Погба. Возвращение Поля было бы большим событием, в том числе потому, что „Ювентусу“ нужен полузащитник, чтобы придать дополнительный импульс атаке.

Честно говоря, я не понял его решения отправиться в «Манчестер Юнайтед», за который он уже выступал. Я понимаю: деньги, но если бы он думал о следующем шаге своей карьеры, ему следовало выбрать Испанию», — цитирует Маркизио Football Italia со ссылкой на Tuttosport.