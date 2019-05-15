Маркизио: хотел бы увидеть в Серии А де Брёйне или Азара
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением об игроках, которые способны укрепить полузащиту «Ювентуса».
«Это сложно… Давайте посмотрим: де Йонг меня очень впечатлил, но он выбрал другой клуб. Мне бы очень хотелось увидеть де Брёйна или Азара в Италии, но эти трансферы кажутся трудновыполнимыми. Поэтому я выберу Погба. Возвращение Поля было бы большим событием, в том числе потому, что „Ювентусу“ нужен полузащитник, чтобы придать дополнительный импульс атаке.
Честно говоря, я не понял его решения отправиться в «Манчестер Юнайтед», за который он уже выступал. Я понимаю: деньги, но если бы он думал о следующем шаге своей карьеры, ему следовало выбрать Испанию», — цитирует Маркизио Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Маркизио назвал тренера, которого хотел бы видеть во главе «Ювентуса»
- 16 мая 2019
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