Вейналдум: «Ливерпуль» заслужил один трофей в этом сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум отметил, что мерсисайдский клуб заслужил хотя бы один трофей по итогам нынешнего сезона.



«Будет очень печально, если мы завершим сезон без трофея. Я думаю, в этом сезоне мы заслужили один титул. „Ливерпуль“ был достаточно последовательным в нынешнем сезоне, мы сделали всё очень хорошо. Теперь осталось закончить сезон с трофеем.



В последних матчах мы могли только выигрывать и ожидать, что преподнесёт „Манчестер Сити“. Но они везде смогли добиться успеха. Думаю, достаточно справедливо, что „горожане“ стали чемпионами Англии. У нас осталась важная игра, в которой необходимо быть сконцентрированными до самого конца и довести дело до победы. Но это будет сложно», — приводит слова Вейналдума Sky Sports.

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