Селихов и Ломовицкий вернулись в общую группу «Спартака»

Сегодня, 15 мая, московский «Спартак» провёл тренировку в рамках подготовки к матчу 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте красно-белых.
К занятием в общей группе «Спартака» вернулись голкипер Александр Селихов и полузащитник Александр Ломовицкий. Напомним, Селихов сломал палец руки во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2), после чего был прооперирован, а Ломовицкий получил сотрясение головного мозга в игре 27-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0) после столкновения с хавбеком екатеринбургской команды Андреем Егорычевым.
Матч 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» состоится на стадионе «Самара Арена» 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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