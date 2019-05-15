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Несмотря на финансовые проблемы, «Томь» будет бороться за выход в РПЛ

Несмотря на финансовые проблемы, «Томь» будет бороться за выход в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В пресс-службе «Томи» сообщили, что, несмотря на имеющиеся финансовые проблемы в клубе, команда будет бороться за выход в Премьер-Лигу.

«Наш клуб никому не отдаёт место в стыковых матчах, мы будем в них играть, а там как получится. Да, президент говорил, что нет финансов для участия в Премьер-Лиге, а вот ребята хотят выйти.

Да и вообще, мы ещё не вышли в стыковые матчи, но, если выйдем, выиграть их по спортивному принципу будет сложно, так как команды РПЛ выше классом. Наш тренер уже говорил, что никто команду специально не тормозит. Пусть будет так, как будет, а если выйдем, будем решать», — заявили в пресс-службе «Томи» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

В турнирной таблице ФНЛ за два тура до завершения чемпионата «Томь» занимает третье место с 60 очками в активе.

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