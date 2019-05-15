Жена Кокорина: хочу, чтобы сын показал, как здорово теперь умеет играть в футбол

Дарья Валитова, супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, опубликовала в «Инстаграме» пост, в котором рассказала о новых достижениях сына за время, пока футболист находится за решёткой.

«Правда, у меня уже не осталось слов, да и смысла нет что-либо говорить! Думаю, адекватные и умные люди и так всё понимают. Я просто хотела бы, чтобы эти месяца пролетели как можно скорее. И наш Майки рассказал папе, сколько новых слов он выучил, показал, как научился кататься на самокате и как здорово теперь умеет играть в футбол», — написала Валитова.

Фото доступно в "инстаграме" Валитовой.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их компания стали участниками двух драк в центре Москвы в октябре прошлого года. На прошлой неделе Пресненский суд столицы приговорил нападающего «Зенита» к 1 году и 6 месяцам колонии.