«Арсенал» Т — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Урала» на ответный матч 1/2 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.



«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Альварес, Коне, Горбатенко, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Лесовой, Костадинов.



«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Араторе, Погребняк.



Напомним, первый матч в Екатеринбурге завершился со счётом 1:0 в пользу «Урала». На пути к финалу «Арсенал» оказался сильнее «Сахалина» (2:1), «Ахмата» (2:0) и «Оренбурга» (4:2 и 1:1). «Урал» в свою очередь победил «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0 ДВ) и «Спартак» (1:1 и 1:0).