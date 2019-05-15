Источник: Бердыев покинет «Рубин» по завершении сезона

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 66-летний специалист покинет клуб по собственному желанию. Игра 29-го тура Премьер-Лиги с «Анжи», которая состоится 20 мая, станет последним домашним матчем для Бердыева во главе «Рубина». Завершит свой казанский этап карьеры наставник выездной встречей с «Краснодаром» 26 мая.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает 10-е место, набрав 35 очков.

Бердыев возглавлял «Рубин» в период с 2001 по 2013 год. Снова в Казань он вернулся в 2017 году. С командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12).