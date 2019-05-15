«Динамо»: все бумаги для лицензирования будут предоставлены в ближайшие дни

Московское «Динамо» закроет вопрос с лицензированием клуба в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что у московской команды возникли проблемы с лицензированием в связи с тем, что клуб не предоставил финансовые гарантии.



«Никаких особых проблем с лицензированием не возникало. Все бумаги будут предоставлены в ближайшие дни», — заявили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.



Напомним, завтра, 16 мая, комиссия Российской Премьер-Лиги проверит состояние поля стадиона «Динамо». По результатам проверки будет принято решение о возможности проведения на стадионе матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и с тульским «Арсеналом». Встреча «Динамо» — «Арсенал» состоится 26 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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