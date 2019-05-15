Шикунов: «Крылья Советов» даже не думали о Глушакове на данный момент

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«С лицензированием у «Крыльев» всё хорошо, проблем нет. Глушаков? Впервые от вас слышу, у нас сейчас решающие матчи в чемпионате. Не обсуждал этот вариант ни с Божовичем, ни с руководством. Даже не думали об этом на данный момент», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 13-е место. В активе команды Миодрага Божовича 28 очков.

Ранее появилась информация, что Глушаков с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Крыльях Советов», которые готовы подписать контракт с футболистом, несмотря на серию громких скандалов с его участием.