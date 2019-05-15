Губернатор не успел подписать документ, подтверждающий финансирование «Тамбова»

По информации «Чемпионата», «Тамбов» ещё не получил лицензию Российского футбольного союза, так как на данный момент губернатор Тамбовской области Александр Никитин не успел подписать документ, подтверждающий финансирование на следующий сезон.

Никитин намерен сделать это завтра, 16 мая, чтобы клуб подал заявку на лицензирование 17 мая и получил лицензию на следующий день. Никаких проблем с финансированием у «Тамбова» нет.

Напомним, ранее «Тамбов» гарантировал себе место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. Также повышения в классе добился «Сочи». После 36 туров «Тамбов» занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с 67 очками в активе. «Сочи» (67) — на первом месте в таблице первенства.