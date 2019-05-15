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Газизов: у «Уфы» никогда не было проблем с лицензированием

Газизов: у «Уфы» никогда не было проблем с лицензированием
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об успешном прохождении клубом лицензирования и ситуации с игроками команды, у которых истекают сроки действия контрактов.

«Мы с успехом прошли лицензирование. У „Уфы“ никогда с этим нет проблем. Что касается игроков, у которых заканчиваются контракты, таких футболистов у нас сейчас двое: Юрий Шафинский и Павел Аликин. С Аликиным продлеваем контракт, а дальше будем думать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Уфа» занимает 14-е место с 26 очками в активе. В оставшихся двух турах чемпионата команде предстоит сыграть дома с «Оренбургом» (18 мая) и в гостях с «Локомотивом» (26 мая).

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