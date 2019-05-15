Хавбек «Генка» Малиновский с большой долей вероятности перейдёт в «Спартак»
Как стало известно «Чемпионату», украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский с большой долей вероятности перейдёт в московский «Спартак».
На данный момент клубы ведут переговоры о переходе 26-летнего украинского полузащитника. Ранее сообщалось, что Малиновский может стать игроком «Ромы» в летнее трансферное окно.
Малиновский выступает в составе «Генка» с 2017 года. В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 36 матчах чемпионата Бельгии, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. С 2015 года Малиновский выступает за национальную команду Украины. Хавбек провёл за сборную 20 матчей и стал автором двух голов.
«Спартак» набрал 46 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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