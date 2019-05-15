РФС направил заявление в МВД по матчу ПФЛ «Чайка» — «Черноморец»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч 27-го тура ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» будет проверен правоохранительными органами относительно его договорного характера.

«Мы изучаем информацию о матче зоны “Юг” ПФЛ “Чайка” — “Черноморец”, который состоялся вчера. У нас есть основания полагать, что его результат — неспортивный. РФС направил заявление в МВД, и просим министерство также провести соответствующую проверку. Мы будем жёстко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов», — слова Дюкова предоставили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе РФС.