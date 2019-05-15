Евдокимов может стать новым главным тренером «Рубина»

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» является Роберт Евдокимов. Бывший тренер «Ротора» может возглавить команду летом ввиду того, что нынешний главный тренер казанцев Курбан Бердыев точно покинет команду по завершении текущего сезона.

Ранее Евдокимов также работал с командами «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», «Оренбург» и «Тобол».

Бердыев возглавлял «Рубин» в период с 2001 по 2013 год. Снова в Казань он вернулся в 2017 году. С командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12). Всего под его руководством команда сыграла 478 матчей, одержала 208 побед, 140 раз сыграла вничью и потерпела 130 поражений.