Появился ещё один претендент на Гризманна
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Баварию». Об этом сообщает Cadena Cope.
По информации источника, чемпион Германии заинтересован в приобретении 28-летнего нападающего «матрасников». Мюнхенский клуб уже контактировал с сестрой француза, которая является также его агентом. Отмечается, что в трансфере футболиста заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона», однако только «Бавария» готова платить игроку € 20 млн в год, которые он получает сейчас в своём клубе.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Гризманн принял участие в 47 матчах, отметился 21 результативным ударом и 10 голевыми передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ближайшим летом сумма отступных за француза снизится с € 200 млн до € 120 млн.
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