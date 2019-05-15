Болт: надеюсь, удастся убедить Гризманна перейти в «Манчестер Юнайтед»

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отреагировал на решение нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна покинуть мадридский клуб по окончании сезона.



«Иногда человеку необходимы новые вызовы. Было бы неплохо, если бы Гризманн перешёл в „Манчестер Юнайтед“. Надеюсь, мы сможем убедить его переехать в Англию. У меня есть хорошие друзья в Манчестере. Надеюсь, получится убедить Антуана», — приводит слова Болта RTL France.



Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но не смог достичь договорённости по условиям контракта и покинул команду. Ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом «Валетта». В январе текущего года Болт объявил, что не станет продолжать футбольную карьеру.

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