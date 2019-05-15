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«Краснодар-2» упустил победу в матче с курским «Авангардом»

«Краснодар-2» упустил победу в матче с курским «Авангардом»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Краснодар-2». Встреча состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась вничью со счётом 1:1.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл полузащитник краснодарской команды Даниил Уткин. Ответный мяч в ворота «Краснодара-2» на 79-й минуте отправил защитник курского «Авангарда» Аслан Дашаев.

Курский «Авангард» набрал 56 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив ярославский «Шинник». «Краснодар-2» (49) — на 11-м месте в таблице первенства. В следующем туре «Авангард» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Краснодар-2» примет на своём поле «Армавир». Обе встречи состоятся 19 мая.

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
15 мая 2019, среда. 18:30 МСК
Авангард К
Курск
1 : 1
Краснодар-2
Краснодар
0:1 – Уткин – 2, 1:1 – Дашаев – 79
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