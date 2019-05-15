«Краснодар-2» упустил победу в матче с курским «Авангардом»
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Краснодар-2». Встреча состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась вничью со счётом 1:1.
Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл полузащитник краснодарской команды Даниил Уткин. Ответный мяч в ворота «Краснодара-2» на 79-й минуте отправил защитник курского «Авангарда» Аслан Дашаев.
Курский «Авангард» набрал 56 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив ярославский «Шинник». «Краснодар-2» (49) — на 11-м месте в таблице первенства. В следующем туре «Авангард» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Краснодар-2» примет на своём поле «Армавир». Обе встречи состоятся 19 мая.
- 16 мая 2019
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