Каррера: у меня не было поддержки в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал конфликт между «Интером» и аргентинским форвардом Мауро Икарди.
«Как должен был поступить Спаллетти с Икарди? Я не знаю деталей, но тренер никогда не должен терять контроль над командой. Главное в этих случаях — заручиться поддержкой клуба. У меня этой поддержки не было. Капитан команды Глушаков в соцсетях «лайкнул» песню, в которой я выставлялся в плохом свете. Я сказал ему, что это было недопустимо. Меня вообще через некоторое время уволили, хотя мы шли третьими, всего на одно очко отставая от второго места. А Глушакова вернули в состав», — цитирует Карреру Liberoquotidiano.
Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 года. В сезоне-2016/17 итальянец привёл команду к победе в РПЛ.
- 16 мая 2019
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