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«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» и вышел в финал Кубка России

«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» и вышел в финал Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В ответном матче 1/2 финала Кубка России «Ростов» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».

В компенсированное время первого тайма первый гол забил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, которому ассистировал хавбек Алексей Миранчук. На 62-й минуте встречи нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов упрочил преимущество гостей в счёте, забив с передачи полузащитника Антона Миранчука.

Первая встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2. Таким образом, московский «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Уралом», а «Ростов» завершил выступление в турнире.

Кубок России. 1/2 финала. 2-й матч
15 мая 2019, среда. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 2
Локомотив
Москва
0:1 – Жемалетдинов – 45+2, 0:2 – Смолов – 62
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