«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» и вышел в финал Кубка России

В ответном матче 1/2 финала Кубка России «Ростов» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».



В компенсированное время первого тайма первый гол забил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, которому ассистировал хавбек Алексей Миранчук. На 62-й минуте встречи нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов упрочил преимущество гостей в счёте, забив с передачи полузащитника Антона Миранчука.



Первая встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2. Таким образом, московский «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Уралом», а «Ростов» завершил выступление в турнире.