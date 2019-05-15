Каррера: готов начать работу даже в Серии B

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов возобновить работу даже во втором по силе итальянском дивизионе.

«Как только я вернулся в Италию из России, со мной связался „Удинезе“, но дальше разговоров дело не пошло. Согласился бы я возглавить команду, которая борется за выживание? Мне нужно, чтобы был чёткий и серьёзный проект. Если таковой будет, я готов начать работу даже в Серии B», — приводит слова Карреры Liberoquotidiano.

Напомним, ранее Каррера работал в тренерских штабах сборной Италии, «Ювентуса» и «Спартака». Летом 2016 года он был назначен главным тренером красно-белых. В первый же сезон работы с командой итальянец выиграл чемпионат России. Кроме того, под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России 2017 года.