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Караваев отличился голом и ассистом в первом тайме матча «ВВВ-Венло» — «Витесс»

Караваев отличился голом и ассистом в первом тайме матча «ВВВ-Венло» — «Витесс»
Футбол / Прочие турниры 0

В эти минуты в Венло на стадионе «Де Кул» проходит матч 34-го тура нидерландской Эредивизии между местной одноименной командой и «Витессом».

После первого тайма гости выигрывают со счётом 2:0. В обоих голах своей команды поучаствовал российский защитник Вячеслав Караваев. В первом случае он, получив передачу от Мартина Эдегора, пробил из пределов штрафной площади без шансов для вратаря хозяев Ларса Уннерсталла в дальний от него угол. Во втором эпизоде уже 23-летний россиянин ассистировал норвежцу, который огорчил «ВВВ-Венло» дальним ударом.

В турнирной таблице Эредивизии «Витесс» занимает 5-е место, команда Виктора Слуцкого набрала 50 очков. Лидирует в чемпионате «Аякс», в активе которого 83 очка.

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