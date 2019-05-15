Сёмин: матч с «Ростовом» был тяжёлым, но я доволен игроками «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги ответного матча 1/2 финала Кубка России с «Ростовом» (2:0) и поделился мнением о выходе команды в финал турнира.
«Матч был тяжёлым. Мы изначально оказались не в лучшей ситуации — практически любая ничья устраивала «Ростов». Но команда из неё выбралась. Жаль, что футболисты получили травмы. В целом я доволен. «Локомотив» — в финале и бьётся до последнего. Ребята проявили волевые усилия, поэтому и победили.
«Ростов» — сбалансированная команда, хорошо играет на стандартах, контратакует. Повлиял ли незасчитанный гол на ход матча? Конечно. И засчитанный, и незасчитанный. В первом матче нам поставили пенальти после видеоповтора, сейчас отменили гол «Ростова». Это объективная ситуация. Весь мир пришел к VAR, и мы придём. Судьи быстро посмотрели повтор. Большой паузы не было. Я всегда нервничаю, вне зависимости от ситуации. Успокоился только во втором тайме, когда повели — 2:0.
Финал есть финал. Встретятся две лучшие команды этого розыгрыша. С «Уралом» нам ещё играть в чемпионате, а потом сразу в Кубке России. Очень сложный календарь. Матчи через два дня на третий», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».
- 16 мая 2019
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