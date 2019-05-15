Жемалетдинов — о голе в ворота «Ростова»: ударил, забил — на словах легко

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом» (2:0). Напомним, хавбек стал автором первого гола встречи.



«Я очень рад, что помог команде, что мы добились победы. Это самое главное. Появился момент, ударил, забил. На словах легко, но на деле тяжело. Как на ход матча повлиял незасчитанный гол? Было страшновато, потому что после гола «Ростов» сел бы в оборону, которую очень тяжело взламывать. Но гол отменили, настроение улучшилось и мы пошли в атаку.



Тяжёлый график выдержим! Мы долго шли к таким результатам — финал Кубка и серебряные медали. На морально-волевых должны выдержать!» — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».

Сёмин: матч с «Ростовом» был тяжёлым, но я доволен игроками «Локомотива»