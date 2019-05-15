Буффон: «ПСЖ» предложил мне новый контракт

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что французский клуб предложил ему новый контракт.



«Клуб предложил мне новый контракт, и я действительно рад этому. Это очень приятно. В ближайшие дни мы проведём встречу, чтобы обсудить планы и решить, стоит ли продолжать сотрудничество. Я счастлив в Париже. Набрал опыт, которым в 40 лет могу только наслаждаться. Я приехал сюда, чтобы испытать себя как личность и как игрок, и я нашёл, что искал.



В Италии сложилось неверное представление о французском футболе. Здесь очень много талантливых футболистов мирового уровня. Есть такие команды, как „Лилль“ и „Лион“, которые свободно могли бы финишировать в первой пятёрке Серии А. Уровень Лиги 1 равен уровню итальянского чемпионата», — приводит слова Буффона Football Italia.

Буффон не планирует завершать карьеру игрока летом