Буффон: «ПСЖ» предложил мне новый контракт

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что французский клуб предложил ему новый контракт.
«Клуб предложил мне новый контракт, и я действительно рад этому. Это очень приятно. В ближайшие дни мы проведём встречу, чтобы обсудить планы и решить, стоит ли продолжать сотрудничество. Я счастлив в Париже. Набрал опыт, которым в 40 лет могу только наслаждаться. Я приехал сюда, чтобы испытать себя как личность и как игрок, и я нашёл, что искал.
В Италии сложилось неверное представление о французском футболе. Здесь очень много талантливых футболистов мирового уровня. Есть такие команды, как „Лилль“ и „Лион“, которые свободно могли бы финишировать в первой пятёрке Серии А. Уровень Лиги 1 равен уровню итальянского чемпионата», — приводит слова Буффона Football Italia.
- 16 мая 2019
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57