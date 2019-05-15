«Лацио» обыграл «Аталанту» и стал обладателем Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии «Аталанта» из Бергамо встречалась с римским «Лацио». Игра состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Лацио».
Автором первого гола встречи стал полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, забивший гол с подачи хавбека Лукаса Лейвы на 82-й минуте. Через 8 минут преимущество римлян в счёте укрепил полузащитник Хоакин Корреа.
Таким образом, римский «Лацио» стал обладателем Кубка Италии. Нынешний трофей стал седьмым для «Лацио». В нынешнем розыгрыше Кубка Италии обе команды стартовали со стадии 1/8 финала. На пути к решающему матчу «Аталанта» победила «Кальяри» (2:0), «Ювентус» (3:0) и «Фиорентину» (3:3 и 2:1). В свою очередь «Лацио» оказался сильнее «Новары» (4:1), «Интера» (1:1, 4:3 по пенальти) и «Милана» (0:0 и 1:0).
- 16 мая 2019
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