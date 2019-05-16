В финале плей-офф Чемпионшипа сыграют команды Лэмпарда и Терри
Вчера, 15 мая, во втором полуфинале плей-офф Чемпионшипа за право выйти в Премьер-лигу «Лидс» дома уступил «Дерби Каунти» (2:4).
Победа после минимального домашнего поражения (0:1) позволила команде, которую возглавляет Фрэнк Лэмпард, выйти в финал, где её соперником будет «Астон Вилла». Ранее клуб из Бирмингема в своём полуфинале прошёл «Вест Бромвич Альбион» (2:1, 1:1). Интересно, что ассистентом в тренерском штабе «Астон Виллы» работает бывший многолетний партнёр Лэмпарда по «Челси» Джон Терри.
Финальная встреча плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в Премьер-лиге состоится в понедельник, 27 мая, на стадионе «Прайд Парк» в Дерби. Сезон во втором по силе английском дивизионе «Астон Вилла» завершила на 5-м месте, «Дерби Каунти» — на 6-м.
«Челси» рассматривает кандидатуру Лэмпарда на пост главного тренера команды
- 16 мая 2019
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