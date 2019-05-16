Ф. де Йонг: буду скучать по «Аяксу», но уже хочется сыграть бок о бок с Месси

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который летом станет игроком «Барселоны», признался, что будет скучать по амстердамской команде. Напомним, ранее «Аякс» завоевал титул чемпиона Нидерландов.



«Я буду скучать по этому. В нынешнем году нам было очень хорошо, мы пережили отличные моменты с командой. Конечно, мне уже интересно начать работу в „Барселоне“, хочется сыграть бок о бок с Месси. Будет здорово узнать его поближе и разделить радость на поле. Этот сезон был очень приятным и насыщенным, потому что в „Аяксе“ играет множество хороших футболистов. Нам было весело. Мы наслаждались каждым моментом», — приводит слова де Йонга FOX Sports.

Для «Аякса» это чемпионство стало 34-м. Результат амстердамского клуба является национальным рекордом.