Карпин: руководство области ставило задачу попасть в еврокубки? Поздравляю их

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о выступлении команды во второй части текущего сезона.

«Кто озвучивал задачу попадания в еврокубки? Руководство области? Окей, поздравляю их. Недочёты всегда есть, не устроила игра в ноябре и декабре, это мои недочёты. Готов ли добровольно подать в отставку? Кто вам прислал этот вопрос, что вы её читаете с бумажки? Можете без этого повторить? Я оцениваю игру команды как прогрессирующую. В прошлом году мы заняли 11-е место. В этом году ещё неизвестно, но мы уже не стоим на вылет, хотя зимой поменяли половину состава.

Проблема с потерей очков существует, её надо решать. В связи со сменой многих игроков, кроме атаки, приходится налаживать игру в обороне. До атаки руки могут не дойти, проблем в защите сейчас много. На свою работу и потенциал команды смотрю с оптимизмом, это зависит от многих факторов. У меня есть для этого основания", — цитирует Карпина DonNews.