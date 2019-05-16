Индзаги: «Лацио» прошёл прекрасный путь в Кубке Италии

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал результат финального матча Кубка Италии с «Аталантой». Игра состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Лацио».

«Это был чудесный вечер перед великолепными фанатами. Это была отличная игра, но нужно поздравить и «Аталанту», ведь матч был тяжёлым, как и в Серии А, и на этот раз мы преуспели в том, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Я сказал парням, что иногда те, кто выходит на поле со скамейки запасных, важнее, чем игроки стартового состава. Я доволен, ведь мы прошли прекрасный путь в этом розыгрыше Кубка Италии», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Римский «Лацио» в седьмой раз в истории стал обладателем Кубка Италии. На пути к решающему матчу «Лацио» оказался сильнее «Новары» (4:1), «Интера» (1:1, 4:3 по пенальти) и «Милана» (0:0 и 1:0).