Тренер «Зенита»: мы не намерены быть в Лиге чемпионов мальчиками для битья

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов на будущий сезон.

«Как «Зениту» сохранить концентрацию на заключительные два тура РПЛ? Матч с ЦСКА показал, насколько у нас профессиональная команда. Ведь игра с «армейцами» тоже ничего не решала для нас, но мы показали яркий футбол, желание и агрессию. В итоге обыграли очень серьёзного соперника, который был крайне мотивирован, так как продолжает бороться за Лигу чемпионов. Уверен, что и в оставшихся матчах команда не снизит требований к себе.

Готова ли команда к возвращению в Лигу чемпионов? Сейчас рано об этом говорить, потому что до турнира ещё много времени. Тем не менее надеюсь, что «Зенит» хорошо проведёт еврокубковый сезон. Мы не намерены быть в Лиге чемпионов мальчиками для битья. Хотим показать хорошую игру и результат», — приводят слова Оливейры «Известия».